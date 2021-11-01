Лопес-старший: «Лома не знал, как раскусить Теофимо, и начал боксировать грязно»

Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank

Отец и тренер абсолютного чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший поделился мнением о ходе поединка с экс-лидером дивизиона Василием Ломаченко (15-2, 11 KO):



И вы можете сказать, что подготовка была идеальная. Потому что мы работали над этими углами, которые он делает со всеми. Мы взломали код, мы взломали Матрицу – как они это называют. Ломаченко вообще не мог уйти в сторону, и это его беспокоило. Он не знал как, и не мог раскусить моего сына. И что он начал делать? Он начал применять другую тактику, начал бодаться. Потому что у Ломаченко большой опыт. У него было больше 400 долбаных поединков в любителях. И он знает, как боксировать грязно.