Лопес-старший: «Лома не знал, как раскусить Теофимо, и начал боксировать грязно»
Отец и тренер абсолютного чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший поделился мнением о ходе поединка с экс-лидером дивизиона Василием Ломаченко
(15-2, 11 KO):
Они дали нам мало денег. Мой сын не хотел с ним драться за такой гонорар. Говорил, что они его не уважают. Я сказал: «Нет, мы примем этот поединок прямо сейчас. Мы не можем позволить ему уйти». Вот почему мы вышли туда и сделали свое дело.
И вы можете сказать, что подготовка была идеальная. Потому что мы работали над этими углами, которые он делает со всеми. Мы взломали код, мы взломали Матрицу – как они это называют. Ломаченко вообще не мог уйти в сторону, и это его беспокоило. Он не знал как, и не мог раскусить моего сына. И что он начал делать? Он начал применять другую тактику, начал бодаться. Потому что у Ломаченко большой опыт. У него было больше 400 долбаных поединков в любителях. И он знает, как боксировать грязно.
Напомним, что 27 ноября Лопес проведет бой с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).