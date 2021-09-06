Лопес-старший: «Ломаченко был запуган мощью Теофимо»

Отец абсолютного чемпиона поделился мнением о ходе поединка подопечного с «Хай-Теком»

Лома и Лопес / Фото: boxingnewsonline

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший вновь в не самом лучшем ключе высказался об экс-лидере дивизиона Василии Ломаченко (15-2, 11 KO).



О том, что Ломаченко в бою с Теофимо ждал своего момента говорят те же долбаные идиоты, которые считаю, что Хэйни и Дэвис могут побить моего сына. Это те самые идиоты. Они ничего не знают о боксе. Посмотрите второй раунд. Мой сын попал по Ломаченко справа и заставил его пролететь через увесь ринг. Он не тупой. Ломаченко знал, что произойдет, если он начнет действовать. Он попытался, но почувствовал мощь. Он был запуган.

Напомним, что Лопес заявил, что доедание «его объедков» не поможет Ломе добиться с ним реванша.