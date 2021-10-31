Лопес-старший: «Ломаченко дрался не с тем Накатани, с которым бились мы»
Теофимо Лопес-старший, отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV заявил, что не следует восхищаться победой Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) над Масаеши Накатани (19-2, 13 KO).
«Ломаченко дрался не с тем Накатани, с которым бились мы. Он дрался с травмированным Масаеши. Вы слышали, что мы сломали Накатани глазницу, и у него были небольшие проблемы с одним из нервов в его голове. Он сказал, что завершил карьеру, никто не видел его год и семь месяцев, но затем Накатани вернулся. Вот почему он дважды падал в бою с Феликсом Вердехо. Он переживал, будет ли все нормально после пропущенных ударов, но затем сказал: «К черту это, я просто пойду побеждать» и нокаутировал Вердехо.
Это не тот Накатани, с которым дрались мы. К тому же мой сын бился с ним, когда у него были проблемы. Теофимо дергали, грызли его целую неделю перед боем. Эти люди, имена которых я не буду называть, заставляли его всю неделю бегать по два часа, чтобы согнать вес. Так что мой сын вышел на ринг опустошенным. К тому же у него были семейные проблемы и еще кое-что, но мы все равно победили Накатани. И это было единогласное решение».
Василий Ломаченко техническим нокаутом в 9-м раунде выиграл поединок у японца Масаеши Накатани.