Лопес-старший: «Ломаченко дрался не с тем Накатани, с которым бились мы»

Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Теофимо Лопес-старший, отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV заявил, что не следует восхищаться победой Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) над Масаеши Накатани (19-2, 13 KO).

Это не тот Накатани, с которым дрались мы. К тому же мой сын бился с ним, когда у него были проблемы. Теофимо дергали, грызли его целую неделю перед боем. Эти люди, имена которых я не буду называть, заставляли его всю неделю бегать по два часа, чтобы согнать вес. Так что мой сын вышел на ринг опустошенным. К тому же у него были семейные проблемы и еще кое-что, но мы все равно победили Накатани. И это было единогласное решение».