Лопес-старший: «Ломаченко выбьет гр*баное дерьмо из любого легковеса»

Отец абсолютного чемпиона не видит конкурентов для Ломы и во втором полулегком весе

Теофимо Лопес с отцом / Фото: ringside24.com

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), продолжает утверждать, что в 135-фунтовом дивизионе никто, кроме его сына, не способен доставить хлопот Василию Ломаченко (14-2, 10 KO).

Об этом Лопес-старший заявил в интервью Youtube каналу Johnny's Boxing Empire.

Последнее наше выступление стало для нас уроком. Люди этого не понимают. Это парень растет, развивается, поскольку он идет на риск. Если ты рискуешь, то превзойдешь свое предыдущее выступление. А ведь наш прошлый бой был против лучшего бойца в мире. Вы считали его первым номером pound-for-pound? Вы не ошибались. Сейчас Ломаченко выбьет гребаное дерьмо из любого легковеса. И во втором полулегком весе он сделает то же самое. Люди считают, что мы дрались не пойми с кем, но это так выглядело из-за нас. Это то, что делает мой сын.

Лопес-старший также в грубой форме напомнил Джорджу Камбососу (19-0, 10 KO) об опасности поединка с абсолютным чемпионом и пообещал отправить его обратно к кенгуру.