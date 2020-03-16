Лопес-старший: «Ломаченко выбьет гр*баное дерьмо из любого легковеса»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 0
Сегодня 22
Завтра 26
Футбол
Лига чемпионов UEFA 20/21
22:00 Манчестер Сити - Боруссия Мёнхенгладбах 2:0 Окончен
22:00 Реал - Аталанта 3:1 Окончен
Хоккей
НХЛ 20/21
01:00 Баффало Сэйбрс - Вашингтон Кэпиталз 0:6 Окончен
01:00 Флорида Пантерс - Чикаго Блэкхокс 6:3 Окончен
01:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерс 4:5 Окончен
01:00 Оттава Сенаторс - Ванкувер Кэнакс 2:3 Окончен
01:00 Питтсбург Пингвинс - Бостон Брюинс 4:1 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 2:4 Окончен
03:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс 4:3 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Кингс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
04:00 Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс 2:1 Окончен
УХЛ 20/21
18:00 Краматорск - Донбасс 2:5 Окончен
Баскетбол
НБА 20/21
01:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс 122:133 Окончен
01:00 Шарлотт Хорнетс - Сакраменто Кингз 122:116 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 99:109 Окончен
02:00 Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс 117:112 Окончен
03:00 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 99:109 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Индиана Пэйсерс 121:106 Окончен
04:00 Финикс Санс - Мемфис Гриззлис 122:99 Окончен
04:30 Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Лейкерс 97:128 Окончен
Теннис
WTA 2021 (Monterrey, Mexico)
23:25 Леся Цуренко - Сара Соррибес Тормо 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол
Лига чемпионов UEFA 20/21
22:00 Бавария - Лацио -:- Запланирован
22:00 Челси - Атлетико -:- Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
19:45 Ювентус - Наполи : Перенесен
Хоккей
НХЛ 20/21
01:00 Нью-Джерси Дэвилз - Баффало Сэйбрс 3:2 Окончен
01:00 Питтсбург Пингвинс - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
01:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс 3:1 Окончен
01:30 Детройт Ред Уингс - Каролина Харрикейнс 4:2 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис 3:0 Окончен
02:30 Даллас Старз - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс 8:4 Окончен
УХЛ 20/21
18:30 Ледяные Волки - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Днепр - Мариуполь -:- Запланирован
Баскетбол
НБА 20/21
01:30 Бостон Селтикс - Юта Джаз 109:117 Окончен
02:00 Чикаго Буллз - Оклахома-Сити Тандер 123:102 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс 107:119 Окончен
02:00 Майами Хит - Кливленд Кавальерс 113:98 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Йорк Никс 99:96 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Нью-Орлеан Пеликанс 125:124 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 137:121 Окончен
Теннис
ATP 2021 (Acapulco, Mexico)
02:00 Томми Пол - Милош Раонич 0:2 Окончен
04:40 Стефанос Циципас - Бенуа Пер 2:0 Окончен
06:05 Адриан Маннарино - Григор Димитров 0:1 Окончен
Футбол
Лига Европы UEFA 20/21
19:55 Арсенал - Олимпиакос -:- Запланирован
19:55 Мольде - Гранада -:- Запланирован
19:55 Шахтер - Рома -:- Запланирован
19:55 Динамо Загреб - Тоттенхэм -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Динамо -:- Запланирован
22:00 Милан - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Славия Прага -:- Запланирован
22:00 Янг Бойз - Аякс -:- Запланирован
Хоккей
НХЛ 20/21
01:00 Оттава Сенаторс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
01:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Кингс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
04:00 Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
УХЛ 20/21
17:30 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
19:00 Сокол - Кременчуг -:- Запланирован
Баскетбол
НБА 20/21
01:00 Детройт Пистонс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
01:00 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:00 Чикаго Буллз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Лопес-старший: «Ломаченко выбьет гр*баное дерьмо из любого легковеса»

Отец абсолютного чемпиона не видит конкурентов для Ломы и во втором полулегком весе
Бокс Профессиональный бокс
15 марта 10:26
Лопес-старший: «Ломаченко выбьет гр*баное дерьмо из любого легковеса»
Теофимо Лопес с отцом / Фото: ringside24.com

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), продолжает утверждать, что в 135-фунтовом дивизионе никто, кроме его сына, не способен доставить хлопот Василию Ломаченко (14-2, 10 KO). 

Об этом Лопес-старший заявил в интервью Youtube каналу Johnny's Boxing Empire.

Последнее наше выступление стало для нас уроком. Люди этого не понимают. Это парень растет, развивается, поскольку он идет на риск. Если ты рискуешь, то превзойдешь свое предыдущее выступление. А ведь наш прошлый бой был против лучшего бойца в мире. Вы считали его первым номером pound-for-pound? Вы не ошибались.

Сейчас Ломаченко выбьет гребаное дерьмо из любого легковеса. И во втором полулегком весе он сделает то же самое. Люди считают, что мы дрались не пойми с кем, но это так выглядело из-за нас. Это то, что делает мой сын.

Лопес-старший также в грубой форме напомнил Джорджу Камбососу (19-0, 10 KO) об опасности поединка с абсолютным чемпионом и пообещал отправить его обратно к кенгуру.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Новости: Бокс

Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
16:00
Чарло – о бое с Бенавидесом: «Даю ему 4-6 раундов, не больше»
Чарло – о бое с Бенавидесом: «Даю ему 4-6 раундов, не больше»
Профессиональный бокс
14:08
Ломаченко: «С удовольствием бы посмотрел бой Пакьяо – Гарсия»
Ломаченко: «С удовольствием бы посмотрел бой Пакьяо – Гарсия»
Профессиональный бокс
13:59
Ломаченко расстроил. Он сам не верит в большие бои против Лопеса и Хэйни, но не хочет ничего с этим делать
Тема дня
Ломаченко расстроил. Он сам не верит в большие бои против Лопеса и Хэйни, но не хочет ничего с этим делать
Профессиональный бокс
13:07
Поветкин высказался о боях против Усика или Гассиева
Поветкин высказался о боях против Усика или Гассиева
Профессиональный бокс
12:40
Мейвезер предложил Джошуа помощь в подготовке к бою с Фьюри
Мейвезер предложил Джошуа помощь в подготовке к бою с Фьюри
Профессиональный бокс
12:32
Стала известна дата второго вечера бокса промоутерской компании Усика
Стала известна дата второго вечера бокса промоутерской компании Усика
Профессиональный бокс
12:07
Ломаченко дал свой прогноз на бой Джошуа – Фьюри
Ломаченко дал свой прогноз на бой Джошуа – Фьюри
Профессиональный бокс
11:59
Ломаченко: «Сомневаюсь, что «голденбой» Райан Гарсия захочет со мной боксировать»
Ломаченко: «Сомневаюсь, что «голденбой» Райан Гарсия захочет со мной боксировать»
Профессиональный бокс
11:45
Все новости

Популярные новости

Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Теннис WTA
14 марта 11:53
3
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
15 марта 07:53
1
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
MMA
14 марта 20:55
1
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Дзюдо
13 марта 09:27
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
11 марта 18:28
Чисора: «Я уверен, что побью Паркера в любое время»
Чисора: «Я уверен, что побью Паркера в любое время»
Бокс Профессиональный бокс
10 марта 13:59
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Днепр» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Мариуполь». Видео трансляция
18:30
РПЛ. ЦСКА – «Зенит». Видео трансляция
WEB
РПЛ. ЦСКА – «Зенит». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Видео трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Видео трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Лацио». Онлайн трансляция
22:00
Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Шахтер» — «Рома». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Шахтер» — «Рома». Видео трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Арсенал» — «Олимпиакос». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Арсенал» — «Олимпиакос». Видео трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
18 марта 19:55
Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
18 марта 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» — «Динамо». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» — «Динамо». Видео трансляция
18 марта 22:00
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
19 марта 18:00
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
20 марта 14:00
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
TV
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
20 марта 14:10
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
20 марта 17:00
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
20 марта 19:30
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
WEB
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
20 марта 19:30
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
WEB
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
20 марта 21:00