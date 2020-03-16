Хирн: «Теофимо Лопес заслуживает, чтобы с ним обращались как со звездой»
Лопес-старший: «Мой сын никогда не проиграет»
Тренер уверен, что у его сына много хейтеров
16 марта 13:39
Теофимо Лопес / Фото: Top Rank
Отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший высказался в комментарии YouTube-каналу Johnny's Boxing Empire о критиках своего сына.
«Боб Арум должен перестать прислушиваться к шепчущим ему на ухо нашим чертовым хейтерам из Top Rank. Я сказал Бобу: «Если ты будешь правильно вести себя с нами, то мы снова поднимем эту компанию. Мой сын будет следующим Мэнни Пакьяо». Я сказал это после подписания контракта.
Обычные фанаты будут ненавидеть тебя, но пускай они идут на х**н. Они будут также ненавидеть тебя, но при этом, продолжат смотреть твои бои. Это расовый вопрос. Сейчас все крутится вокруг расизма. Они пытаются заткнуть меня, но не способны на это, поскольку мой сын никогда не проиграет. Из-за этого у них подгорает, ведь на вершине находятся не их ребята, а мой сын».
Напомним, Лопес-старший также рассказал, что в Top Rank были очень расстроены из-за победы его сына над Василием Ломаченко.