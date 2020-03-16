Лопес-старший: «Мой сын никогда не проиграет»

Теофимо Лопес / Фото: Top Rank

Отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший высказался в комментарии YouTube-каналу Johnny's Boxing Empire о критиках своего сына.



Обычные фанаты будут ненавидеть тебя, но пускай они идут на х**н. Они будут также ненавидеть тебя, но при этом, продолжат смотреть твои бои. Это расовый вопрос. Сейчас все крутится вокруг расизма. Они пытаются заткнуть меня, но не способны на это, поскольку мой сын никогда не проиграет. Из-за этого у них подгорает, ведь на вершине находятся не их ребята, а мой сын».