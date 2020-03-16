Лопес-старший: «Мы не нокаутировали Ломаченко только потому, что он убегал»

Теофимо-старший рассказал, что предугадал чемпионство сына





Ломаченко и Лопес / Фото: Top Rank

Отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший высказался в комментарии YouTube-каналу Johnny's Boxing Empire о том, почему его сыну не удалось нокаутировать Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).



«Еще два года назад я сказал, что Теофимо станет чемпионом мира за 15 боев. Я говорил, что в 16-м поединке он заберет все пояса, когда мы выбьем все дерьмо из Ломаченко. Мы не нокаутировали Ломаченко только потому, что он убегал. Нет такого, что Ломаченко не хотел драться – он просто не мог. Он решил пройти всю дистанцию, чтобы не быть нокаутированным».

Напомним, Лопес-старший ранее заявил, что в промоутерской компании Top Rank расстроились из-за победы его сына над Ломаченко.