Лопес-старший: «Мы не собираемся жертвовать чертовым весом, чтобы выйти в ринг слабыми и подраться с Ломаченко»

Абсолютный чемпион не намерен оставаться в легком дивизионе

Фото: boxingscene.com

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV заявил, что его сын не намерен оставаться в 135-фунтовом дивизионе после предстоящего поединка с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) ради реванша с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).

«Я говорил, что Ломаченко нокаутирует Масаеши Накатани в седьмом раунде, и это произошло. Кажется, это случилось чуть позже, но я знал, что Ломаченко победит. Я считаю, что сейчас он лучший боец в легком весе. Я думаю, что он победит всех. Ломаченко побьет Ричарда Комми, а в конечном итоге и всех других, но пока у него не будет того, чего мы хотим… Мы не собираемся жертвовать чертовым весом, чтобы выйти в ринг слабыми и подраться с этим парнем. Мой сын больше не может уложиться в лимит легкого веса. Мы еще 3-4 года назад говорили, что поднимемся в первый полусредний дивизион».

Теофимо Лопес-старший заявил, что Василию Ломаченко не следует надеяться на реванш с Теофимо Лопесом.