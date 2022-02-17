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Лопес-старший: «Мы очень хотим вместе с Теофимо посетить Украину»
Отец и тренер экс-лидера легкого веса – о возможном бое с Тейлором
17 февраля 21:00
Теофимо Лопес со своим отцом / Фото - TwitterТеофимо Лопес-старший, отец и тренер экс-абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО), эксклюзивно для WBC Ukraine рассказал о посещении вместе с сыном Гондураса, где они приняли участие в инаугурации первой в истории их родины женщины – президента Ксиомары Кастро, о предстоящих поединках и желании побывать в Украине.
«В марте мы проведем бой в первом полусреднем весе с Арнольдом Барбозой-младшим. Шоу будет транслироваться на ESPN».
«Также у нас уже были обсуждения с Бобом Арумом по поединку с абсолютным чемпионом в этом весе Джошом Тейлором, предварительно в конце лета. И я могу смело заявить: мы отнимем у него все пояса. Если, конечно, Тейлор не уйдет в другую категорию... Этот поединок должен быть транслирован по системе PPV».
«В конце года мы планируем еще раз выйти на ринг, и это будет также PPV-бой».
«Выступать в первом полусреднем весе для Теофимо будет гораздо комфортнее, чем в легком. Ему удобнее боксировать с ребятами его габаритов, чем с меньшими по антропометрии».
«Мы очень хотим посетить Украину. Попробуем весной или летом вместе с Теофимо и нашими семьями посетить вашу замечательную страну».
Ранее стало известно, что следующим оппонентом Лопеса станет 30-летний американец Арнольд Барбоза-младший (26-0, 10 KO).
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