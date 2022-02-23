Лопес-старший: «Мы с Теофимо отым*ем задницу Тейлора»

Одиозный тренер рассказал, фанатом какого боксера был его сын

Фото: Twitter

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО), заявил, что его сын надерет задницу абсолютному чемпиону мира в первом полусреднем весе Джошу Тейлору (18-0, 13 КО), но сначала Лопес старший рассказал о боксере, фанатом которого был Теофимо-младший в детстве:

«Я расскажу сейчас одну вещь. Мой сын был фаном Флойда Мейвезера. Он любил его. Он бы не был в этом спорте, если бы ни Флойд. Он хотел быть, как Флойд и даже лучше. И вот, что он сейчас приносит в ринг. Он хочет стать лучше, чтобы люди следили за ним и стали лучше, вместо того, чтобы быть на улицах и продавать грёбаный крэк или что бы это, бл***, ни было. И они ненавидят нас за это. Я обещаю – это наш год. Первое, у нас есть ESPN. И второе, у нас есть pay-per-views. И поверь, мы отымеем задницу этого Джоша Тейлора. Брат, будет избиение. Он даже не сможет увидеть моего сына. Мой сын будет трепать его и надирать его зад всю ночь».

Отметим, что Тейлор не планируется драться с Лопесом.