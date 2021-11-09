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Лопес-старший: «Поединок с Тейлором сделает моего сына двукратным абсолютным чемпионом мира»

Отец Теофимо признался, что желает увидеть своего сына в ринге с британцем
Бокс Профессиональный бокс
10:25
Лопес-старший: «Поединок с Тейлором сделает моего сына двукратным абсолютным чемпионом мира»
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves заявил, что после боя против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) 27 ноября желает увидеть своего сына в ринге с Джошем Тейлором (18-0, 13 КО).

«Я хочу боя с Джошем Тейлором. Мы его преследуем. Джош Тейлор – наша мишень. Я думаю, что этот поединок сделает моего сына двукратным абсолютным чемпионом мира. Кстати, бой с Джорджем Камбососом тоже будет за звание абсолютного чемпиона. Я просто хочу, чтобы мир знал об этом, а то недоброжелатели говорят, что Девину Хэйни принадлежит титул WBC. Нет, Маурисио Сулейман сказал, что он владеет регулярным поясом, поэтому поединок с Камбососом будет за абсолюта.

Какая более крупная рыба нужна Тейлору? Сейчас мой сын самый обсуждаемый боксер после Канело. Все хотят этого боя. Тейлор – пятый или шестой номер pound-for-pound, и мы тоже в «паунде». У нас есть такой же линейный титул, как и него, поэтому давайте сразимся за все лавры.

Почему Тейлор не может согласиться на этот бой? Я думаю, он боится, потому что мой сын его перебоксирует, переработает и нокаутирует».

Теофимо Лопес намерен остановить своего следующего соперника Джорджа Камбососа в первом раунде.

Рене Тер Велде
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Теги

Джош Тейлор Теофимо Лопес Джордж Камбосос

Комментарии 1

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9 ноября 2021г. 11:26
Лопесы стремятся к Тейлору, потому что он чемпион одной весовой категории выше. И не хотять рисковать в реванше с Ломаченко.  Однако, они не учитывают тот факт, что в случае если Лопес захочет продолжать выступать в том весе что Тейлер, то они вынуждены отказаться от пояса в легком весе.
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