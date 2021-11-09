Лопес-старший: «Поединок с Тейлором сделает моего сына двукратным абсолютным чемпионом мира»

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves заявил, что после боя против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) 27 ноября желает увидеть своего сына в ринге с Джошем Тейлором (18-0, 13 КО).

Какая более крупная рыба нужна Тейлору? Сейчас мой сын самый обсуждаемый боксер после Канело. Все хотят этого боя. Тейлор – пятый или шестой номер pound-for-pound, и мы тоже в «паунде». У нас есть такой же линейный титул, как и него, поэтому давайте сразимся за все лавры.

Почему Тейлор не может согласиться на этот бой? Я думаю, он боится, потому что мой сын его перебоксирует, переработает и нокаутирует».