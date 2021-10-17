Стала известна новая возможная дата поединка Лопес – Камбосос
Лопес-старший: «После Камбососа мы можем устроить бой с Хэйни»
Отец Теофимо считает, что это будет легкий поединок для его сына
17 октября 11:35
Фото: fightnews.info
Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), прокомментировал в интервью YouTube-каналу Fino Boxing перепалку сына с Девином Хэйни (26-0, 15 КО).
«Мы уже сделали то, что должны были сделать в легком весе. Мы бы устроили этот бой только потому, что люди хотят его увидеть. Я знаю, что мой сын может побить этого парня. Это будет легкий поединок для моего сына. Если мы организуем бой с Хэйни, то давайте посмотрим, как все сложится. Но я действительно хочу этот поединок. После Джорджа Камбососа мы можем устроить этот бой.
Мой сын больше не может делать лимит легкого веса. Мы стремимся к более важным вещам. Мы смотрим в сторону Джоша Тейлора в первом полусреднем весе. Мы подеремся с Хэйни в легком дивизионе, но это должно произойти сразу после боя с Камбососом, где-то в феврале. Эдди Хирн сказал, что может устроить этот бой, поэтому давайте посмотрим, что произойдет».
Теофимо Лопес-старший поделился мнением о предстоящем поединке Теофимо Лопеса с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).