Лопес-старший: «После Камбососа мы можем устроить бой с Хэйни»

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Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), прокомментировал в интервью YouTube-каналу Fino Boxing перепалку сына с Девином Хэйни (26-0, 15 КО).

Мой сын больше не может делать лимит легкого веса. Мы стремимся к более важным вещам. Мы смотрим в сторону Джоша Тейлора в первом полусреднем весе. Мы подеремся с Хэйни в легком дивизионе, но это должно произойти сразу после боя с Камбососом, где-то в феврале. Эдди Хирн сказал, что может устроить этот бой, поэтому давайте посмотрим, что произойдет».