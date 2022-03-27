Лопес-старший предсказал победителя боя Камбосос – Хэйни

Фото: ringtv.com

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO), в интервью FightHype.com заявил, что обладатель титула WBC Девин Хэйни (27-0, 15 KO) победит Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО), если они все же встретятся на ринге.

Камбосос – грязный боец. С такими бойцами есть один нюанс: мы никогда не деремся с ними, идя вперед, с такой агрессией, потому что они бодают тебя головой. Вы видели, что мой сын получил большое рассечение. Ему пришлось поднажать, так как он не мог дышать. Он хотел вынести Камбососа оттуда.

Мы слишком надолго задержались в легком весе. Девять лет, девять гребаных лет. Не хочу называть компании, но они нас поимели, удерживали целый год. Нам следовало отдать эти пояса в легком весе сразу после боя с Ломаченко».