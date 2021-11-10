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Лопес-старший: «Сейчас никто не способен победить Ломаченко, и поэтому его не вызывают»

Теофимо отметил смелость Комми, согласившегося подраться с Василием

Бокс Профессиональный бокс
12:09
Лопес-старший: «Сейчас никто не способен победить Ломаченко, и поэтому его не вызывают»
Теофимо Лопес / Фото: Bad Left Hook

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший в интервью пресс-службе промоутерской компании Top Rank заявил, что в дивизионе все боятся драться с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

«Мы провели в легком весе 7-8 лет. Что еще от нас хотят? Хотят чтобы мы остались в 135 фунтах до конца нашей жизни? Думаю, что сейчас никто не способен победить Ломаченко, и поэтому его не вызывают. Это делают только реальные тигры вроде Комми. Этот парень принял вызов и от моего сына.

Я не могу плохого сказать о Комми. Я пытался, но он слишком милый. Еще один хороший парень – это Масаеши Накатани. Он тоже не выводил меня из себя».

Напомним, ранее Джош Тейлор заявил, что Лопес боится реванша с Ломаченко.

Карен Агабекян
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