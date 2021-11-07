Лопес-старший: «Только Головкин мог бы победить Канело»

Отец и тренер абсолютного чемпиона хочет увидеть трилогию

Теофимо Лопес-старший / фото - Now Boxing

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), подвел итоги последнего боя Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), в котором он победил Калеба Планта (21-1, 12 КО) и стал абсолютным чемпионом среднего веса.

В интервью YouTube каналу FightHype Лопес-старший назвал имя боксера, который мог бы победить Канело, а также заявил, что хотел бы увидеть трилогию Канело с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

«Это безумие. Я не знал, что Калеб Плант может держать такие удары. Он вправду меня озадачил. Как тренер я предсказывал, что Плант проиграет нокаутом в девятом раунде. Я ошибся на два раунда, но что есть, то есть. Никто здесь не способен победить Канело. Это мог сделать только Головкин, но этого не произошло. Ребята, вы бы хотели увидеть их трилогию? Я хочу на это посмотреть. Возможно, Дэвид Бенавидес – это единственный боец, который мог бы создать Канело проблемы из-за своего стиля и того, как он боксирует. Это кандидат на хорошие шансы в бою с Альваресом, но больше нет никого».

Полный бой Канело – Плант.

Судейские записки боя Альварес – Плант.