Лопес-старший: «Только Головкин мог бы победить Канело»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОщущение, что Шевченко подписывает себе приговор. «Дженоа» упал в зону вылета Серии А
матч-центр
Вчера 39
Сейчас 3
Сегодня 44
Завтра 15
Футбол (17 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Окончен
17:00 Челси - Бернли 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Анже 1:1 Окончен
22:00 Бордо - ПСЖ 2:3 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Торино 1:0 Окончен
19:00 Ювентус - Фиорентина 1:0 Окончен
21:45 Кальяри - Аталанта 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Сельта - Барселона 3:3 Окончен
22:00 Реал - Райо Вальекано 2:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кремень - Авангард -:- Запланирован
14:15 Прикарпатье - Олимпик 2:1 Окончен
15:00 Николаев - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Мариуполь 0:2 Окончен
15:00 Олимпик - ФК Мариуполь -:- Запланирован
17:00 Динамо - Ворскла 1:2 Окончен
19:30 Черноморец - Рух 4:3 Окончен
Хоккей (8 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс 5:1 Окончен
03:30 Эдмонтон Ойлерс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:5 Окончен
04:00 Анахайм Дакс - Аризона Койотис 3:1 Окончен
04:00 Ванкувер Кэнакс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Джерси Дэвилз 3:2 Окончен
20:00 Оттава Сенаторс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:5 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Днепр - Краматорск 1:2 Окончен
17:00 Кременчуг - Рулав Одд 4:3 Окончен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Бруклин Нетс 90:96 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Сан-Антонио Сперс 89:102 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Мемфис Гриззлис 115:87 Окончен
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс 98:113 Окончен
01:30 Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс 101:102 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс 84:104 Окончен
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанс 126:85 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Индиана Пэйсерс 110:106 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Шарлотт Хорнетс 140:110 Окончен
23:00 Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс 95:94 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 БК Одесса - Химик 58:72 Окончен
Теннис (3 события из 21) показать все
ATP 2021 (Paris, France)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Новак Джокович - Хуберт Гуркач 2:1 Окончен
WTA 2021 (Linz, Austria, Qualifying)
Календарь Таблица
Пари-матч
13:45 Катерина Козлова - Виктория Томова 2:1 Окончен
15:15 Мэнди Минелла - Леся Цуренко 0:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Рома 1:0 1-й тайм
Хоккей (1 событие из 1) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Донбасс - Белый Барс 2:0 Идёт
Теннис (1 событие из 5) показать все
WTA 2021 (Linz, Austria, Qualifying)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:00 Жаклин Адина Кристиан - Леся Цуренко 1:1 2-й сет
Футбол (21 событие из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эвертон - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Лидс - Лестер -:- Запланирован
16:00 Арсенал - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Марсель - Мец -:- Запланирован
16:00 Реймс - Монако -:- Запланирован
18:00 Ницца - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Ренн - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Герта - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Рома 1:0 1-й тайм
19:00 Наполи - Верона -:- Запланирован
19:00 Лацио - Салернитана -:- Запланирован
21:45 Милан - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Бетис - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Полесье -:- Запланирован
14:15 Ужгород - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
17:00 Колос - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Заря - Верес -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Десна -:- Запланирован
Хоккей (13 событий из 20) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Флорида Пантерс - Каролина Харрикейнс 5:2 Окончен
01:00 Баффало Сэйбрс - Детройт Ред Уингс 3:4 Окончен
01:00 Коламбус Блу Джекетс - Колорадо Эвеланш 4:2 Окончен
01:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс 2:5 Окончен
01:00 Питтсбург Пингвинс - Миннесота Уайлд 4:5 Окончен
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Бостон Брюинс 5:2 Окончен
01:00 Вашингтон Кэпиталз - Филадельфия Флайерс 1:2 Окончен
01:00 Виннипег Джетс - Нью-Йорк Айлендерс 0:2 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Сиэтл Кракен 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:0 Окончен
04:30 Сан-Хосе Шаркс - Нью-Джерси Дэвилз 2:3 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Донбасс - Белый Барс 2:0 Идёт
15:00 Мариуполь - Сокол -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:30 Майами Хит - Юта Джаз 118:115 Окончен
02:00 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс 105:114 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Бостон Селтикс 107:104 Окончен
04:00 Финикс Санс - Атланта Хоукс 121:117 Окончен
04:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс 105:90 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
Теннис (4 события из 35) показать все
ATP 2021 (Paris, France)
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Новак Джокович - Даниил Медведев -:- Запланирован
WTA 2021 (Linz, Austria, Qualifying)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:00 Жаклин Адина Кристиан - Леся Цуренко 1:1 2-й сет
14:00 Ана Богдан - Катерина Козлова -:- Запланирован
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Жасмин Паолини - Даяна Ястремская -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Подолье - Волынь -:- Запланирован
18:30 Альянс - Оболонь -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 6) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Ред Уингс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Даллас Старз -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
01:00 Орландо Мэджик - Юта Джаз -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 9) показать все
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
11:00 Ангелина Калинина - Мартина Тревисан -:- Запланирован

Лопес-старший: «Только Головкин мог бы победить Канело»

Отец и тренер абсолютного чемпиона хочет увидеть трилогию
Бокс Профессиональный бокс
11:52
Лопес-старший: «Только Головкин мог бы победить Канело»
Теофимо Лопес-старший / фото - Now Boxing

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), подвел итоги последнего боя Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), в котором он победил Калеба Планта (21-1, 12 КО) и стал абсолютным чемпионом среднего веса.

В интервью YouTube каналу FightHype Лопес-старший назвал имя боксера, который мог бы победить Канело, а также заявил, что хотел бы увидеть трилогию Канело с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

«Это безумие. Я не знал, что Калеб Плант может держать такие удары. Он вправду меня озадачил. Как тренер я предсказывал, что Плант проиграет нокаутом в девятом раунде. Я ошибся на два раунда, но что есть, то есть.

Никто здесь не способен победить Канело. Это мог сделать только Головкин, но этого не произошло. Ребята, вы бы хотели увидеть их трилогию? Я хочу на это посмотреть.

Возможно, Дэвид Бенавидес – это единственный боец, который мог бы создать Канело проблемы из-за своего стиля и того, как он боксирует. Это кандидат на хорошие шансы в бою с Альваресом, но больше нет никого».

Полный бой Канело – Плант.

Судейские записки боя Альварес – Плант.

 

 

Источник: FightNews Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Теофимо Лопес Сауль Альварес Калеб Плант Геннадий Головкин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Президент UFC поставил крупную сумму на победу Канело
Президент UFC поставил крупную сумму на победу Канело
Бокс Профессиональный бокс
13:46
Ромеро: «Канело просто уничтожил Планта»
Ромеро: «Канело просто уничтожил Планта»
Бокс Профессиональный бокс
13:30
Угас: «Канело сделал свою работу»
Угас: «Канело сделал свою работу»
Бокс Профессиональный бокс
13:00
«Добро пожаловать в клуб абсолютов». Усик поздравил Канело с победой
«Добро пожаловать в клуб абсолютов». Усик поздравил Канело с победой
Бокс Профессиональный бокс
12:59
Руис: «Канело сделал все то, что собирался, но нужно отдать должное и Планту»
Руис: «Канело сделал все то, что собирался, но нужно отдать должное и Планту»
Бокс Профессиональный бокс
12:45
Альварес: «Стать абсолютным чемпионом – это невероятно важно для истории Мексики»
Альварес: «Стать абсолютным чемпионом – это невероятно важно для истории Мексики»
Бокс Профессиональный бокс
12:30

Новости: Бокс

Президент UFC поставил крупную сумму на победу Канело
Президент UFC поставил крупную сумму на победу Канело
Профессиональный бокс
13:46
Ромеро: «Канело просто уничтожил Планта»
Ромеро: «Канело просто уничтожил Планта»
Профессиональный бокс
13:30
Руис назвал сроки своего возвращения на ринг
Руис назвал сроки своего возвращения на ринг
Профессиональный бокс
13:18
Угас: «Канело сделал свою работу»
Угас: «Канело сделал свою работу»
Профессиональный бокс
13:00
«Добро пожаловать в клуб абсолютов». Усик поздравил Канело с победой
«Добро пожаловать в клуб абсолютов». Усик поздравил Канело с победой
Профессиональный бокс
12:59
Известно, сколько Захареев получит за победу на чемпионате мира по боксу
Известно, сколько Захареев получит за победу на чемпионате мира по боксу
Профессиональный бокс
12:50
Руис: «Канело сделал все то, что собирался, но нужно отдать должное и Планту»
Руис: «Канело сделал все то, что собирался, но нужно отдать должное и Планту»
Профессиональный бокс
12:45
Альварес: «Стать абсолютным чемпионом – это невероятно важно для истории Мексики»
Альварес: «Стать абсолютным чемпионом – это невероятно важно для истории Мексики»
Профессиональный бокс
12:30
«Для меня это было бы честью». Рой Джонс хочет подраться с Федором Емельяненко
«Для меня это было бы честью». Рой Джонс хочет подраться с Федором Емельяненко
Профессиональный бокс
12:06
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 17:08
7
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 22:34
1
Все новости