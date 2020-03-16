Лопес-старший: «Ломаченко выбьет гр*баное дерьмо из любого легковеса»
Лопес-старший: «Я любил Ломаченко, потому что знал, что он лучший в мире»
Отец и тренер абсолютного чемпиона легкого веса – о своем настоящем отношении к украинцу
15 марта 12:28
Теофимо Лопес-старший / фото - SportZone
Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), в интервью YouTube каналу Johnny's Boxing Empire признался, как на самом деле относиться к Василию Ломаченко (14-2, 10 КО).
«Я хотел поединка с лучшим бойцом в мире. Я хотел Ломаченко. Я реально любил Ломаченко. Я любил его, поскольку знал, что он лучший боец в мире. Я очень сильно хотел боя с ним. Я желал этого на протяжении двух лет. Я знал, что мой сын может его победить. Больше никто не может побить этого парня, только мой сын.
Я спорил с Бобом Арумом по поводу этого боя. Я говорил ему: «Боб, это поединок для pay-per-view. Ты должен вывести это дерьмо на pay-per-view». Он ответил: «Ты с ума сошел? Мы живем в эпоху коронавируса, никто не будет смотреть это дерьмо». А я сказал, что каждая семья это посмотрит. Все в мире знают этого парня. 4,2 миллиона просмотров на ESPN, всего на одной платформе. Этот бой легко собрал бы больше миллиона PPV».
Напомним, Лопес-старший не упустил возможность «проехаться» по Джорджу Камбососу.