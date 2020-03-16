Лопес-старший: «Я любил Ломаченко, потому что знал, что он лучший в мире»

Теофимо Лопес-старший / фото - SportZone

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), в интервью YouTube каналу Johnny's Boxing Empire признался, как на самом деле относиться к Василию Ломаченко (14-2, 10 КО).

Я спорил с Бобом Арумом по поводу этого боя. Я говорил ему: «Боб, это поединок для pay-per-view. Ты должен вывести это дерьмо на pay-per-view». Он ответил: «Ты с ума сошел? Мы живем в эпоху коронавируса, никто не будет смотреть это дерьмо». А я сказал, что каждая семья это посмотрит. Все в мире знают этого парня. 4,2 миллиона просмотров на ESPN, всего на одной платформе. Этот бой легко собрал бы больше миллиона PPV».