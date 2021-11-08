Лопес-старший: «Зачем давать Ломаченко реванш, если у него нет ничего, что нам нужно?»

Отец Теофимо не видит смысла в поединке сына с украинцем

Фото: boxingscene.com Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves заявил, что не видит смысла в реванше сына с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO). «У него нет ничего того, что мы хотим. Позвольте спросить: Ломаченко дал бы нам реванш, если бы побил нас? Конечно же, нет. Так зачем давать ему реванш, если у него нет ничего, что нам нужно? Если он захочет драться с нами в первом полусреднем весе, и у нас там не будет интересного соперника, то мы бы могли с ним побиться. Мой сын не будет сушиться, чтобы снова подраться с Ломаченко в легком весе. Мы победили явно. Он не защитил себя. Ему следовало предусмотреть опцию реванша. Но ее не было, Ломаченко не внес ее в контракт. Он был уверен, что побьет нас. Ломаченко даже сказал: «Когда я побью его сына, я пойду и посмеюсь над ним в углу», подразумевая меня. Но все сложилось совсем иначе. Впрочем, я все равно пошел в их угол с уважением к нему и его отцу. Я уважаю всех, потому что мы такие. Мы враги до тех пор, пока не закончится бой». Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что Василий Ломаченко – сильнейший в дивизионе после него.

Рене Тер Велде