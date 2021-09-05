«Он пытается драться с моими объедками». Лопес рассказал о реванше с Ломаченко
Лопес в невероятной форме подходит к поединку с Камбососом
До боя абсолютного чемпиона остался месяц
5 сентября 14:09
Теофимо Лопес / Фото: Twitter Лопеса
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в своем Instagram опубликовал фото со своей актуальной формой за месяц до поединка с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO):
Мое тело – мой храм. Мой разум – моя сила. Еще много работы! 31 день (до боя с Камбососом – XSPORT).
Накануне боя с австралийцем американец вакцинировался, а также прояснил ситуацию с реваншем с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).