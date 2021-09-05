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Лопес в невероятной форме подходит к поединку с Камбососом

До боя абсолютного чемпиона остался месяц
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 14:09
Лопес в невероятной форме подходит к поединку с Камбососом
Теофимо Лопес / Фото: Twitter Лопеса

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в своем Instagram опубликовал фото со своей актуальной формой за месяц до поединка с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO):

Мое тело – мой храм. Мой разум – моя сила. Еще много работы! 31 день (до боя с Камбососом – XSPORT).

Накануне боя с австралийцем американец вакцинировался, а также прояснил ситуацию с реваншем с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Теофимо Лопес Джордж Камбосос

Комментарии 3

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5 сентября 2021г. 16:50
Ненавижу Лопесов,сын очкодав, отец балабол
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5 сентября 2021г. 16:39
Кого интересует актуальная форма этого гондона Лопеса. Лома его вырубит, если удасться провести с ним реванш. Но этот выскочка- Лопес, боится его
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5 сентября 2021г. 16:32
Лопес в начале лето обещал провести реванш с Ломаченко, а теперь включил задный ход. Ну так давайте пожелаем Лопесу - проигрыша с нокаутом от Камбососа. Потом даже не стоит  просит его о реванше.
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