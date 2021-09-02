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Лопес в приподнятом настроении готовится к первой защити звания абсолютного чемпиона мира
В октябре Теофимо подерется против Камбососа
2 сентября 13:22
Фото: The Athletic
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) готовится к бою против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) – официального претендента по линии IBF.
Бой Лопеса против Камбососа состоится в октябре. Это будет первая защита Лопесом титулов, которые он завоевал в поединке против Василия Ломаченко.