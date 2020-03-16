Лопес в своей манере унизил Райана Гарсию, Хэйни и Дэвиса

«Король» легкого дивизиона отдал должное Камбососу

Лопес и Камбосос / Фото - essentiallysports

Абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) с уверенностью заявил, что его поединок с австралийцем Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) побьет рекорды продаж платных трансляций.





Дерзкий американец считает, что после возможной победу над Камбососом лидеры дивизиона – Райан Гарсия, Дэвин Хэйни и Джервонта Дэвис – будут предлагать разделить с ними ринг.





Цитирует Лопеса badlefthook.com.





«Я не говорил с Дэвисом, Хэйни и Райаном Гарсией. Это делал мой менеджер. Я не собираюсь идти и заниматься его работой. Я просто говорю ему, что следует им сказать. Мы не знаем, что будет в реальности, но давайте посмотрим на это так: Камбосос отказался отходить в сторону и заработал самый крупный чек в своей карьере. Джордж стоял на своем. Он сказал: «Я заслужил право подраться с Теофимо». Он не хотел отступать. Запомните мои слова: когда я подерусь с Джорджем Камбососом на pay-per-view, я гарантирую, что когда мы достигнем показателя в два миллиона PPV или больше, все эти бойцы, эти три королевы захотят драться со мной за свой крупнейший гонорар».











