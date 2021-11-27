Лопес vs Камбосос. Бой самых болтливых боксеров современности

XSPORT.ua представляем главный поединок недели





Превью

Лопес vs Камбосос / Фото: Matchroom Boxing

28 ноября в Нью-Йорке состоится долгожданный поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) и претендента по линии IBF Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО).



Предстоящая схватка не единожды срывался и переносилась, из-за чего мы не беремся утверждать, что эти парни таки выйдут на бой. Можем вздохнуть с облегчением лишь после того как прозвучит гонг, и они начнут сближение к центру ринга.

ЛОПЕС

Начнем с чемпиона, который в предстоящем поединке выглядит большим фаворитом. При этом, ментальную борьбу он проиграл, подтверждение чему все увидели на финальной пресс-конференции.

У американца с гондурасскими корнями после начала профессиональной карьеры было не так и много хороших соперников. Уровень оппозиции Теофимо начал повышаться с 2018 года, когда он друг за другом нокаутировал середняков Мэйсона Мэйнарда, Диего Магдалено и Эдиса Татли. Эти ребята были очень удобны для стиля и навыков чемпиона и его победа не вызывала никаких вопросов еще до стартового гонга.

Когда карьера Лопеса забрела в титульную гонку, то возник поединок с японцем Масаеши Накатани. Хоть, Теофимо и оформил себе победу в этом противостоянии, но сделать это было крайне непросто из-за манеры ведения боя соперником. Как помним, тот же Василий Ломаченко без проблем расправился с японцем. Настолько разные бои у американца и украинца получились из-за отличия стилей.

После Накатани Лопес получил титульный поединок с чемпионом мира IBF ганцем Ричардом Комми. Многие ожидали равный бой, где у Комми будет преимущество в ударной мощи. Что же мы увидели? – Теофимо уничтожил соперника в начале боя, оформив досрочную победу.

17 октября 2020 года состоялся главный бой в карьере Лопеса – он сразился с чемпионом WBC, WBA, WBO украинцем Василием Ломаченко. В том поединке Теофимо работал аккуратно и выглядел заметно лучше травмированного соперника в первой половине поединка, во второй половине «Лома» выровнял ход противостояния, но проиграл 12-й раунд. Поэтому американец выиграл заслуженно, но вполне очевидно, что украинец не был готов на 100% из-за проблем с плечом.

После боя с Ломаченко Лопес не боксировал уже год. Поединок с Камбососом должен был пройти летом 2021-го, но Лопес заразился коронавирусом. Затем были еще два переноса поединка. Первый был связан с тем, что Теофимо перенес COVID-19 более жестко, чем ожидалось, а причина второго – отказ Triller от статуса организатора. Новую дату и место боя утверждали в Matchroom Boxing, которая стала второй на промоутерских торгах.

КАМБОСОС

Австралийский претендент на чемпионский титул имеет греческие корни и считает себя настоящим спартанским воином. Если посмотреть его поединки, то тоже посещает такая мысль, поскольку парень очень любит зарубиться в разменах.

Камбосос старше чемпиона, но именитых и известных соперников у него еще меньше. Пока Джордж боксировал в Австралии, то ему подбирали проходных противников с красивыми рекордами. Когда карьера претендента с 2018 года стала международной, то уровень оппозиции немного подрос, но оставался средним.

Первым боем Камбососа на более-менее хорошем уровне стало противостояние с экс-чемпионом IBF Микки Бэем, где он выиграл раздельным решением судей. Свой крайний поединок Джордж провел в октябре 2020 года против бывшего чемпиона мира Ли Селби. Та схватка прошла на территории соперника – в Британии, где судьи любят чудить. Но Джорджу повезло отпраздновать победу раздельным решением судей.

Получив статус обязательного претендента IBF Камбосос получил бой с Лопесом и проявил себя с неожиданной стороны. Как оказалось, австралиец очень умелый в трэштоке и он не просто не уступает в этом Теофимо, но и превосходит. Благодаря своему хулиганскому нраву и подвешенному языку Джордж заставил чемпиона психовать в интервью и на пресс-конференции. В истории единоборств мы уже видели как уступающий боец мог до боя вывести фаворита из равновесия, а затем побеждал. Отнесся бы американец ко всем заявлениям оппонента спокойно, то это одно дело, а его и вправду вывели из себя.

ПРОГНОЗ

Лопеса мы знаем как быстрого, мощного, умного и техничного боксера с нокаутирующим ударом. Камбосос с чемпионом может сравниться лишь в скорости и лучшей выносливости. Также Теофимо умеет быть агрессором и вторым номером на одинаково хорошем уровне. Джордж, в отличие от соперника, выбирает манеру контрпанчера, но также не единожды устраивал драки в ринге – очень духовитый и бесстрашный парень.

Интересно, что благодаря хорошей скорости Камбосос чаще держит свои руки опущенными, оставляя голову открытой. От остальных соперников он не чувствовал такой опасности, но Теофимо будет раз за разом его наказывать, поскольку американец очень мощно пробивает свои боковые. Их австралиец может не заметить.

В плюсах Камбососа также хочется выделить хороший джеб и очень быстрые удары руками, которые могут стать проблемой для чемпиона.

Но арсенал противодействия от Лопеса намного шире. Чемпион может забить претендента в начале боя, как сделал с Комми. И если судить о его злости к Камбососу, то затягивать бой Теофимо не будет, поскольку хочет не просто победить соперника, а намерен его унизить. Главное – не допустить ошибок.

Если бой пойдет по другому сценарию, то и к ним Лопес готов. Он может отдать инициативу сопернику и работать как контрпанчер, и тогда бой закончится также рано. Единственный шанс Камбососа – затянуть поединок в чемпионские раунды, где за счет хорошей выносливости у него будет хоть какой-то шанс на досрочную победу.

Прогноз: Победа Лопеса нокаутом в шестом раунде.

Онлайн трансляция боя Лопес – Камбосос.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua