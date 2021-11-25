Лопес выдвинул трудновыполнимое условие для реванша с Ломаченко
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес
(16-0, 12 КО) обещает дать реванш украинцу Василию Ломаченко (15-2, 11 КО), если тот поднимется в весе. Слова боксера приводит портал Complex.com.
«Если поединок с Ломаченко когда-нибудь состоится, и если его команда хочет реванш, то они должны подняться в первый полусредний вес. Если хотят этот бой, то пусть поднимаются. Когда я дрался с Ломаченко, то сделал вес. При этом, я чувствовал себя слишком легким. Мне казалось, что он был тяжелее меня.
Моя тело сейчас находится на этапе, когда говорит: «Пошли в первый полусредний вес. Что мы еще здесь делаем?» Мне пришлось многим пожертвовать, но я благодарен всем. Люди смогут увидеть реванш только тогда, когда он встретится со мной в первом полусреднем весе. Я побил его честно и если вы хотите реванш, то вам нужно что-то мне дать.
Верю, что «Лома» лучший во втором полулегком весе. Я также думаю, что он победит всех в легком».
Напомним, 28 ноября Лопес проведет поединок против Джорджа Камбососа. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.