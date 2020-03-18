«Идите на**й со своим минимумом, я жизнью рискую». Лопес недоволен предложением по бою с Камбососом
Лопес: «Я дерусь 5 июня на «Марлинс-парк» в Майами»
Лидер легкого веса – о предстоящем поединке с Камбососом
07:59
Теофимо Лопес / Фото - boxing247Абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) подтвердил, что его поединок против обязательного претендента на титул IBF австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO) состоится 5 июня на бейсбольном стадионе «Марлинс-парк» в Майами.
Цитирует американца boxing247.com.
«Я дерусь 5 июня на «Марлинс-парк» в Майами. Я клянусь, что это будет как в кино. На данный момент я не могу назвать все имена, но это будет крутое событие. Я подерусь с Джорджем Камбососом. У него 19 побед, 0 поражений, 10 нокаутов. Я буду готов к бою. Мне даже не нужно готовиться, я уже готов. Бой состоится во Флориде, а Флорида открыта для публики. Я жду всего этого. Только вчера мы закончили работать над промо. Это было реально круто. Грядут великие дела. С нами будут потрясающие музыканты и рэперы. Я клянусь, что это будет круто. 5 июня, в прямом эфире Triller из Майами. Это будет невероятно, я клянусь».
Ранее поединок между Лопесом и Камбососом планировали провести на территории Австралии, однако потом решение было изменено в пользу Нью-Йорка (США).
Напомним, Triller Fight Club выиграла торги на бой Лопес – Камбосос, установив планку в размере 6 018 000 долларов, и намного опередив Matchroom с 3 506 000 и Top Rank с 2 300 000 долларов.