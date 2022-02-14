Лопес может начать сотрудничество с наставником Альвареса
Лопес: «Я хочу, чтобы Камбосос подрался с Хэйни»
Американец заявил, что хочет видеть своего соотечественника следующим соперником австралийца
14 февраля 22:20
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1-0, 12 KO) в интервью ESNEWS заявил, что хочет видеть обладателя титула WBC Девина Хэйни (27-0, 15 KO) следующим соперником своего обидчика Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO).
«Пусть Камбосос делает все что угодно. Он может делать все, что пожелает. Я хочу, чтобы он подрался с Хэйни. Девин болтает много и дольше всех. Я думаю, что им нужно все обсудить и устроить этот бой».
Теофимо Лопес может начать сотрудничество с наставником Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО).