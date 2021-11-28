Лопес: «Не думаю, что это был близкий бой. Я выиграл 10-2»
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) уверен, что его ограбили в бою с Джорджом Камбососом (20-0, 10 КО). Сразу после объявления результата поединка американец заявил, что победил в бою и все это видели:
«Я победил сегодня. Все знают это. Рефери поднял мою руку. Мне без разницы кто что говорит. Я победил сегодня. В конце концов я был здесь, я сделал это. Хочу поблагодарить Господа, поблагодарить всех, кто пришел сегодня.
Послушайте, я не вижу тут проигравшего. Я принимаю победы как принимаю поражения. В конце концов я настоящий чемпион. Я пришел сюда, сделал то, что сделал. Делал лучшее, что мог. Нет разницы кто что говорит. Мы – это переворот. Мы не останавливаемся, мы продолжаем идти. Люблю всех. Я выиграл этот бой.
Я не думаю, что это был близкий бой. Я выиграл 10-2»».
"I won this fight" - Teófimo López #LópezKambososJr pic.twitter.com/OTOfKkVl1N— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
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Напомним, следующим соперником австралийца может стать украинец Василий Ломаченко.