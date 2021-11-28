Лопес: «Не думаю, что это был близкий бой. Я выиграл 10-2»

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Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) уверен, что его ограбили в бою с Джорджом Камбососом (20-0, 10 КО). Сразу после объявления результата поединка американец заявил, что победил в бою и все это видели:

Послушайте, я не вижу тут проигравшего. Я принимаю победы как принимаю поражения. В конце концов я настоящий чемпион. Я пришел сюда, сделал то, что сделал. Делал лучшее, что мог. Нет разницы кто что говорит. Мы – это переворот. Мы не останавливаемся, мы продолжаем идти. Люблю всех. Я выиграл этот бой.

Я не думаю, что это был близкий бой. Я выиграл 10-2»».