Лопес: «Я почти умер за людей, которым нет до нас дела»

Американец находился на волосок от смерти в поединке с Камбососом

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) прокомментировал информацию, что он рисковал жизнью в проигранном поединке с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

«Только спортсмены понимают, с каким количеством давления мы имеем дело на ежедневной основе. Мое здоровье не является оправданием, а просто факт! Я почти умер за людей, которым нет до нас дела. Многие думают, что мы сидим на мешках с деньгами. Что ж, тебя будут критиковать в любом случае, чтобы ты не сделал! Бог, благодарю тебя за возможность прожить дополнительную жизнь, чтобы у моего сына был отец. Вся моя слава принадлежит тебе, Господь».

Врач Линда Даль, осматривавшая боксера после выступления, заявила, что Лопес-младший был на волосок от смерти.