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Лопес: «За последний год я трижды задумывался о самоубийстве»
Абсолютный чемпион легкого веса – о психологическом состоянии после победы над Ломаченко
10 октября 16:44
Теофимо Лопес / фото - Getty Images
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал о психологических проблемах, которые у него появились после победы над Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Цитирует Лопеса портал BoxingScene.
«Все происходит по причине, и вы должны принимать это. Я сделал шаг назад, потому что задумался о самоубийстве. Вот, насколько далеко это зашло. Думаю, это произошло трижды. И я не считаю, что это нормально. Почему я хочу лишиться благословления?
Да, мне пришлось отступить и на время отстраниться от телефона, потому что это д*рьмо слишком токсично. Люди бывают и такими, и их негативные слова имеют последствия. Но смирение и понимание проведут вас через это».
Напомним, Лопес назвал новую дату боя с Камбососом.