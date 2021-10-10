Лопес: «За последний год я трижды задумывался о самоубийстве»

Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал о психологических проблемах, которые у него появились после победы над Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Цитирует Лопеса портал BoxingScene.

Да, мне пришлось отступить и на время отстраниться от телефона, потому что это д*рьмо слишком токсично. Люди бывают и такими, и их негативные слова имеют последствия. Но смирение и понимание проведут вас через это».