Лопесы считают, что в поражении от Камбосососа виноват транслятор боя – DAZN
Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, как Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) и его отец отреагировали на поражение в бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО):
«Еще неделю назад Лопес-старший говорил, что сотрудничество с DAZN – это лучшее, что они делали в жизни. Но затем Теофимо уступил решением судей в бою, в котором, как все считают, он действительно проиграл, и выяснилось, что в этом виноваты мы с DAZN.
Нельзя убедить такого человека. Он звонил и писал мне несколько раз, говорил, что не может поверить в то, что я сделал. Я ответил ему: «Послушай, мы относились к вам с невероятным уважением».
Я люблю Теофимо и его отца, но им нужно избавиться от заблуждений. В какой-то момент ему необходимо быть сильным, потому что он должен вести сына за собой. Если Лопес-старший говорит подобные вещи, приходится ли ждать, что его сын сделает выводы и проанализирует то, что произошло?»
Сразу после боя Лопес заявил, что на самом деле выиграл поединок, за что был освистан собственными фанатами.
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