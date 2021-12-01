Лопесы считают, что в поражении от Камбосососа виноват транслятор боя – DAZN

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Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, как Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) и его отец отреагировали на поражение в бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО):

Нельзя убедить такого человека. Он звонил и писал мне несколько раз, говорил, что не может поверить в то, что я сделал. Я ответил ему: «Послушай, мы относились к вам с невероятным уважением».

Я люблю Теофимо и его отца, но им нужно избавиться от заблуждений. В какой-то момент ему необходимо быть сильным, потому что он должен вести сына за собой. Если Лопес-старший говорит подобные вещи, приходится ли ждать, что его сын сделает выводы и проанализирует то, что произошло?»