В феврале Теофимо Лопес записал видео со словами «Слава Украине!» Стало известно что его на это сподвигло
«Лопесы уважают и высоко ценят боксерский талант Усика». Друг Теофимо – об отношении к украинскому супертяжу
Но поединок против Энтони Джошуа они не обсуждали
17:21
Эксклюзив
Николай Ковальчук и Теофимо Лопес-старший / Фото - instagram.com/kovalchukmykola
Спортивный юрист Николай Ковальчук – хороший друг семьи Теофимо Лопесов. Он рассказал, что они с уважением относятся к Александру Усику (18-0, 13 КО):
Общались ли вы с Теофимо по поводу боя Усик – Джошуа? Это ведь очень громкий поединок.
Мы не общались по поводу боев Александра Усика. По крайней мере, во время последней встречи. Хотя они уважают и высоко ценят боксерский талант Александра. Об этом мы говорили с ними раньше. Считаю его очень техничным боксером. Но о бое с Джошуа ничего не говорили.
Полный текст разговора с Ковальчуком – о скромности Лопеса, планах на будущее и реванше с Василием Ломаченко.