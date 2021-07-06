«Лопесы уважают и высоко ценят боксерский талант Усика». Друг Теофимо – об отношении к украинскому супертяжу

Но поединок против Энтони Джошуа они не обсуждали

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Николай Ковальчук и Теофимо Лопес-старший / Фото - instagram.com/kovalchukmykola

Спортивный юрист Николай Ковальчук – хороший друг семьи Теофимо Лопесов. Он рассказал, что они с уважением относятся к Александру Усику (18-0, 13 КО):

Общались ли вы с Теофимо по поводу боя Усик – Джошуа? Это ведь очень громкий поединок.

Мы не общались по поводу боев Александра Усика. По крайней мере, во время последней встречи. Хотя они уважают и высоко ценят боксерский талант Александра. Об этом мы говорили с ними раньше. Считаю его очень техничным боксером. Но о бое с Джошуа ничего не говорили.

Полный текст разговора с Ковальчуком – о скромности Лопеса, планах на будущее и реванше с Василием Ломаченко.