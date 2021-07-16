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Лу Дибелла: «Скорее Усик перебоксирует Джошуа, чем Уайлдер нокаутирует Фьюри»

Известный промоутер – о фаворитах в главных боях супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
15:48
Лу Дибелла: «Скорее Усик перебоксирует Джошуа, чем Уайлдер нокаутирует Фьюри»
Лу Дибелла

Известный промоутер Лу Дибелла поделился мнением о двух главных боях в супертяжелом весе – Александр Усик (18-0, 13 КО) – Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) – Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО).

Впереди два титульных поединка в супертяжелом весе. Если бы вам пришлось поставить свой последний доллар на одно из этих испытаний: Усик против Джошуа и Уайлдер против Фьюри, кто бы это был?

Это очень хороший вопрос. Я думаю, ни один из андердогов не победит. Но более вероятно то, что Усик перебоксирует Джошуа, чем Деонтей Уайлдер нокаутирует Фьюри.

Поэтому, если бы вы меня заставили поставить на одного из них, я бы поставил на Усика. А что насчет вас? Как бы вы ответили на свой вопрос?


Я бы, вероятно, поставил на Усика. Я думаю, Усик очень живой андердог в этом бою. Я просто считаю, что его природный размер, природный вес против него. Я думаю, вот в чем проблема.

Джошуа – большой сильный парень и, честно говоря, он дерется умнее после поражения от Руиса. Усик – это невероятный боксерский талант. Он дрался с Чисорой в крайнем поединке?

Да.

Я хочу сказать, его боксерские способности были совсем на другом уровне по сравнению с Чисорой, но Чисора задал ему ад. Никто из нас не выбрал бы Чисору в бою против Джошуа. Без шансов.

Нужно выбрать Джошуа фаворитом в этом поединке, но я бы выбрал Усика, если бы мне пришлось поставить мое состояние на одного из них.


Бои Усик – Джошуа и Фьюри – Уайлдер – это своеобразный полуфинал турнира за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Мнение букмекеров об этих поединках частично отличается от того, что сказал Дибелла. Так, эксперты отдают предпочтение Джошуа и Фьюри.

Напомним, Усик и Джошуа подерутся в конце сентября, а Фьюри с Уайлдером – в октябре.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Теги

Лу Дибелла Александр Усик Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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