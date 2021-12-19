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«Лучше бокса, только бокс». Первые слова Беринчика после победы над Чаниевым
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14:52
Денис Беринчик / фото - K2 Promotions
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) прокомментировал свою победу над россиянином Исой Чаниевым (15-4, 7 КО).
«Спасибо компании K2 Promotions братьев Кличко и лично Александру Красюку. Спасибо, фанаты, что ходите на бокс. Я вас всех благодарю.
Я думаю, что порадовал вас своим зрелищным боксом. Соперник попался очень достойный – мне было нелегко. Прошел очень серьезную подготовку. Лучше бокса, только бокс».
Напомним, в рамках этого же вечера бокса Сиренко в странном бою выиграл у Руденко.