«Спорт и политика идут бок о бок». Джошуа поделился мнением об Усике, который готовится сражаться за Украину против россии
«Лучше воевать в ринге». Джошуа и Бриедис обеспокоены войной в Украине
Боксеры выступили против военных действий
21:14
Фото: скриншот
Экс-чемпион хэвивейта Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и обладатель титула IBF в крузервейте Майрис Бриедис (28-1, 20 KO) встретились на вечера бокса в Лондоне и обсудили события в Украине:
Сейчас началась война и это просто безумие. Люди говорят много вещей. Я привык к войне в ринге. Да, а не вне него. Это ужасающие события. Лучше сражаться в ринге.
Александр Усик (19-0, 13 KO) признался, что он горд тем, что он украинец, и с оружием готовится к защите города.
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