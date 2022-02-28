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«Лучше воевать в ринге». Джошуа и Бриедис обеспокоены войной в Украине

Боксеры выступили против военных действий
Бокс Профессиональный бокс
21:14
«Лучше воевать в ринге». Джошуа и Бриедис обеспокоены войной в Украине
Фото: скриншот

Экс-чемпион хэвивейта Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и обладатель титула IBF в крузервейте Майрис Бриедис (28-1, 20 KO) встретились на вечера бокса в Лондоне и обсудили события в Украине:

Сейчас началась война и это просто безумие. Люди говорят много вещей. Я привык к войне в ринге. Да, а не вне него. Это ужасающие события. Лучше сражаться в ринге.

Александр Усик (19-0, 13 KO) признался, что он горд тем, что он украинец, и с оружием готовится к защите города.

Олег Шумейко-младший
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