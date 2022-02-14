Хэйни: «Тупица, меня боятся те, кто идет без поражений»
«Лучшие дерутся с лучшими – Лома, Камбосос, Лопес». Абсолютный чемпион легкого веса усомнился в сопернике украинца
Хэйни и Ломаченко – главные претенденты на бой с Джорджем
13 февраля 16:56
Джордж Камбосос / Фото: Thriller
Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в Twitter обменялся «парой ласковых» с обладателем титула WBC Девином Хэйни (27-0, 15 KO):
Лучшие дерутся с лучшими. Камбосос, Лопес, Лома. Почему ты не соглашаешься на предложение Дибеллы? Тогда быть нашему поединку! Или ты предпочитаешь встречное предложение с заниженной ценой, а затем врешь, выставляя все так, вроде мы не хотим размазать твое лицо по рингу. Возвращайся с серьезными намерениями, дружочек.
Если не видел предложения, проверь электронную почту. Это очень скучно. Больше никакой болтовни в Twitter, станешь серьезен, возвращайся. А мне пора тренироваться.
Напомним, что кроме американца еще одним потенциальным соперником Камбососа на следующий поединок является Василий Ломаченко (16-2, 11 KO).