Лучший нокаут 2021 года от украинских боксеров. Вспоминаем, как Сиренко потушил свет Устинову
10 сентября украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) встретился с опытным россиянином Александром Устиновым (36-6-1, 27 КО), который раньше котировался, как боксер около чемпионского уровня.
Поединок должен был стать своеобразным экзаменом для 26-летнего Сиренко на его готовность драться с серьезной оппозицией. И украинец сдал экзамен на «5 с плюсом». Уже в первом раунде Владислав отправил Устинова в глубокий нокаут.
Видео нокаута:
Как вы считаете, это лучший нокаут в исполнении украинских боксеров в 2021 году?
После боя тренер Сиренко, известный американский специалист Джеймс Али Башир заявил, что украинец готов драться с сильнейшими боксерами «королевского» дивизиона.
Напомним, сам Сиренко хотел бы встретиться с другим известным российским бойцом – Муратом Гассиевым.
Комментарии 1