Лучший нокаут 2021 года от украинских боксеров. Вспоминаем, как Сиренко потушил свет Устинову

Украинец успешно сдал пока что главный экзамен в карьере

Фото: facebook.com/b1boxing

10 сентября украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) встретился с опытным россиянином Александром Устиновым (36-6-1, 27 КО), который раньше котировался, как боксер около чемпионского уровня.

Поединок должен был стать своеобразным экзаменом для 26-летнего Сиренко на его готовность драться с серьезной оппозицией. И украинец сдал экзамен на «5 с плюсом». Уже в первом раунде Владислав отправил Устинова в глубокий нокаут.

Видео нокаута:

Как вы считаете, это лучший нокаут в исполнении украинских боксеров в 2021 году?

После боя тренер Сиренко, известный американский специалист Джеймс Али Башир заявил, что украинец готов драться с сильнейшими боксерами «королевского» дивизиона.

Напомним, сам Сиренко хотел бы встретиться с другим известным российским бойцом – Муратом Гассиевым.