Лучший тренер современности может начать сотрудничество с Джошуа перед реваншем с Усиком

Специалист ведет переговоры с промоутером британца

Энтони Джошуа ранее посещал тренерский зал Эдди Рейносо

Мексиканский специалист Эдди Рейносо может стать тренером бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Рейносо подтвердил, что провел переговоры с промоутером британца Эдди Хирном. Он уже обозначил сильные стороны Джошуа:

«У Энтони много физических качеств. Думаю, он не извлекает преимущество из них».

Ранее Джошуа побывал в зале Рейносо.

Напомним, британец готовится к реваншу против чемпиона мира WBA, WBO, IBF украинца Александра Усика (19-0, 13 КО), который пройдет весной 2022 года. Уже известны места, где может состояться второй бой.

По мнению многих экспертов, Рейносо – лучший тренер современности. Его самый звездный подопечный – абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес.

Также интересно отметить, что недавно Рейносо начал сотрудничать с первым обидчиком Джошуа в профессионалах Энди Руисом.