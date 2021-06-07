Рогава не смог завоевать олимпийскую лицензию в Париже
Лысенко не смогла выйти в финал лицензионного турнира
Украинка уступила первой сеяной
16:45
Анна Лысенко
Украинка Анна Лысенко не смогла выйти в финал Европейского лицензионного турнира в Париже в весе до 69 кг.
На стадии полуфинала Лысенко проиграла первой сеяной Бусеназ Сюрменели из Турции.
Напомним, ранее Лысенко в четвертьфинале выиграла у россиянки Саадат Далгатовой и завоевала олимпийскую лицензию.
Отметим, что пока в финал из украинцев прошел лишь Александр Хижняк.