Рой Джонс: «Сейчас не горю желанием смотреть бой Усик – Фьюри»
Любимый боксер Ломаченко хочет помочь Джошуа победить Усика
Джонс-младший готов поработать с Энтони
11:15
Фото: скриншот iFL TV
Легенда бокс Рой Джонс-младший в интервью iFL TV подтвердил, что не прочь помочь Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) победить в реванше Александра Усика (19-0, 13 KO), если британцу потребуется помощь:
Я бы не прочь потренировать Джошуа, ведь это хороший парень. Я знаю, что он всегда смотрел на меня. Так что легенда, которая знает, как пристально за ним следил боец, и знает, как ему помочь, не сможет отказать. Ты не будешь умолять людей, чтобы им помочь, но если такая возможность будет, я ею воспользуюсь.
Конечно, я могу помочь Джошуа победить Усика. Я величайший во всем – боксе, комментировании, тренерском деле. Что бы мне не пришлось делать, я лучший.
Джонсу не интересен бой украинца и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).