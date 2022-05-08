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Любий би стидався такої батьківщини. Бівол почав виступати як боксер з США, а не росії

До війни в Україні Дмитра представляли представником росії
Бокс Профессиональный бокс
18:47
Любий би стидався такої батьківщини. Бівол почав виступати як боксер з США, а не росії
Дмитрий Бивол / Фото: Main Event

Від американської публіки приховують інформацію про те, що Бівол – це росіянин

Бокс, Дмитро Бівол, Давід Діаманте, Сауль Альварес

Російського боксера Дмитра Бівола в США представили к представника американського міста, а не росії

Любий би стидався такої батьківщини. Бівол почав виступати як боксер з США, а не росії

До війни в Україні Дмитра представляли представником росії

Цікавий епізод стався перед поєдинком абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) та суперчемпіона WBA у напіважкому дивізіоні росіянина Дмитра Бівола (20-0, 11 КО).

Ринг-анонсер Давід Діаманте перед виходом Бівола оголосив, що той представляє місто Індіо у Каліфорнії. Саме в цьому містечку боксер готується до своїх поєдинків.

У попередніх трьох боях у Єкатеринбурзі, Манчестері та Чикаго Дмитра представляли представником росії.

Можливо, Бівола не представили представником росії через небажання організаторів асоціювати своє шоу з країною, військові якої убивають жінок та дітей.

Нагадаємо, Біволу несподівано вдалося перемогти Альвареса рішенням суддів.

Источник: Luckypunch.net Карен Агабекян
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Сауль Альварес Дмитрий Бивол

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