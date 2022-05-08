Любий би стидався такої батьківщини. Бівол почав виступати як боксер з США, а не росії
Від американської публіки приховують інформацію про те, що Бівол – це росіянин
Бокс, Дмитро Бівол, Давід Діаманте, Сауль Альварес
Російського боксера Дмитра Бівола в США представили к представника американського міста, а не росії
Любий би стидався такої батьківщини. Бівол почав виступати як боксер з США, а не росії
До війни в Україні Дмитра представляли представником росії
Цікавий епізод стався перед поєдинком абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) та суперчемпіона WBA у напіважкому дивізіоні росіянина Дмитра Бівола (20-0, 11 КО).
Ринг-анонсер Давід Діаманте перед виходом Бівола оголосив, що той представляє місто Індіо у Каліфорнії. Саме в цьому містечку боксер готується до своїх поєдинків.
У попередніх трьох боях у Єкатеринбурзі, Манчестері та Чикаго Дмитра представляли представником росії.
Можливо, Бівола не представили представником росії через небажання організаторів асоціювати своє шоу з країною, військові якої убивають жінок та дітей.
Нагадаємо, Біволу несподівано вдалося перемогти Альвареса рішенням суддів.
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