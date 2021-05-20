Любовь или бизнес? Как выглядит девушка, роман с которой приписывали Владимиру Кличко

Сисилия может сразить мужчину наповал. Жестким хуком



Брекхус и Кличко / Фото: K2 Promotions

За жизнь легендарного украинского боксера Владимира Кличко была не одна девушка, которой приписывали роман с ним. Одной из них была норвежская экс-чемпионка мира Сесилия Брекхус (36-2, 9 КО).



39-летняя норвежка по паспорту и колумбийка по крови еще до недавнего времени считалась лучшим боксером женского пола, но два последних поединка проиграла Джессике Маккаскилл.

Отметим, что кроме романа, о котором писали, но на самом деле правда неизвестна, Кличко и Брекхус связывают и деловые отношения. Сесилия была боксером K2 Promotions.