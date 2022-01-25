«Любой, кто критикует Джошуа за вариант отказаться от боя с Усиком, – глупец». Журналист считает, что это лучший вариант для Энтони

Дэвис не знает, кто бы стал отказываться от солидного чека и боя с «абсолютом»

Фото: Matchroom Журналист The Telegraph Гарэт Дэвис, который ранее написал об отступных в размере 15 миллионов фунтов для Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), чтобы уйти от реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO), заявил в интервью iFL TV, что не понимает, как решение британца можно критиковать:

Мои источники мне рассказали, что за кулисами идут разговоры о том, чтобы Джошуа взял отступные. Я не вижу в этом ничего плохого. Ведь это будет невероятно тяжелый реванш с Усиком, если он, кончено, произойдет. У него также есть замечательная возможность отойти в сторону, если ему ее предлагают. Если сделка заключена, у него ведь будет бой за звание абсолютного чемпиона между Фьюри и Усиком. Любой, кто критикует Джошуа за вариант отойти в сторону, глупец – это удивительная возможность. Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) требует от Джошуа, чтобы тот решал вопрос побыстрее.

Олег Шумейко-младший