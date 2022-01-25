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«Любой, кто критикует Джошуа за вариант отказаться от боя с Усиком, – глупец». Журналист считает, что это лучший вариант для Энтони

Дэвис не знает, кто бы стал отказываться от солидного чека и боя с «абсолютом»
Бокс Профессиональный бокс
16:53
«Любой, кто критикует Джошуа за вариант отказаться от боя с Усиком, – глупец». Журналист считает, что это лучший вариант для Энтони
Фото: Matchroom

Журналист The Telegraph Гарэт Дэвис, который ранее написал об отступных в размере 15 миллионов фунтов для Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), чтобы уйти от реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO), заявил в интервью iFL TV, что не понимает, как решение британца можно критиковать:

Мои источники мне рассказали, что за кулисами идут разговоры о том, чтобы Джошуа взял отступные. Я не вижу в этом ничего плохого. Ведь это будет невероятно тяжелый реванш с Усиком, если он, кончено, произойдет.

У него также есть замечательная возможность отойти в сторону, если ему ее предлагают. Если сделка заключена, у него ведь будет бой за звание абсолютного чемпиона между Фьюри и Усиком.

Любой, кто критикует Джошуа за вариант отойти в сторону, глупец – это удивительная возможность.

Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) требует от Джошуа, чтобы тот решал вопрос побыстрее.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Энтони Джошуа

Комментарии 1

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25 января 2022г. 19:12
в чем глупость критикующих  ? он спортсмен какие отступные за что... пусть боксирует... а деньги можно миллионам голодающих в мире отдать .... .придумали 15 лямов  за что ....бусть боксирует сциклооооо....   они иногда воообще непонятно за что такие гонорары получают ... напридумывали отступные  смешно  .....
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