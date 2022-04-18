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«Любой удар – это смерти подобно». Жена Усика назвала самый сложный бой украинца

В том поединке Александр объединил пояса крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
11:01
«Любой удар – это смерти подобно». Жена Усика назвала самый сложный бой украинца
Фото: delfi.lv

Супруга чемпиона хэвивейта Александра Усика (19-0, 13 KO) Катерина Усик рассказала, какой бой мужа ей было тяжелее всего видеть.

Вы смотрите все бои Александра?

Я лично присутствую на всех Сашиных боях. Пропустила только бой с Чисорой в Англии из-за коронавируса. Этот бой я смотрела по телевизору, и то, как смотрела — выключила-включила. Смотреть бой возле ринга мне намного спокойнее, ты не можешь никуда уйти и не смотреть. По телевизору какой-то другой ракурс и всё кажется страшнее.

Какой бой вам было тяжелее всего смотреть?

Все без исключения. Но единственный бой, где я видела, что Саше реально тяжело – это поединок с Бриедисом в Риге. Там было чисто рубилово. Даже бой с Джошуа смотрелся не так страшно. Никто ни от чего не застрахован. Саша – не киборг, он обычный человек. И любой удар – это смерти подобно, особенно, в супертяжах. 

Напомним, что Усик отказался от русского языка в соцсетях.

Источник: fanday.net Олег Шумейко-младший
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Катерина Усик Александр Усик Майрис Бриедис

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