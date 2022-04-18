Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
«Любой удар – это смерти подобно». Жена Усика назвала самый сложный бой украинца
В том поединке Александр объединил пояса крузервейта
11:01
Фото: delfi.lv
Супруга чемпиона хэвивейта Александра Усика (19-0, 13 KO) Катерина Усик
рассказала, какой бой мужа ей было тяжелее всего видеть.
Вы смотрите все бои Александра?
Я лично присутствую на всех Сашиных боях. Пропустила только бой с Чисорой в Англии из-за коронавируса. Этот бой я смотрела по телевизору, и то, как смотрела — выключила-включила. Смотреть бой возле ринга мне намного спокойнее, ты не можешь никуда уйти и не смотреть. По телевизору какой-то другой ракурс и всё кажется страшнее.
Какой бой вам было тяжелее всего смотреть?
Все без исключения. Но единственный бой, где я видела, что Саше реально тяжело – это поединок с Бриедисом в Риге. Там было чисто рубилово. Даже бой с Джошуа смотрелся не так страшно. Никто ни от чего не застрахован. Саша – не киборг, он обычный человек. И любой удар – это смерти подобно, особенно, в супертяжах.
Напомним, что Усик отказался от русского языка в соцсетях.