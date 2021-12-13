«Люди ничего не понимают». Сулейман рассказал о пользе пояса WBC Franchise

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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал о пользе, которую легкому весу принес пояс WBC Franchise. Его слова приводит BoxingScene:

Конечно, это вызывает замешательство, потому что все сопротивляются переменам. У нас были поединки Ломаченко – Лопес, Лопес – Камбосос, Хэйни – Гамбоа, Хэйни – Линарес, Райан Гарсия – Кэмпбелл. Хэйни – Диаз был потрясающим боем.

Я выберу этот путь. Отличная активность, мы видим лучший боксерский дивизион – он в легком весе».