«Люди ничего не понимают». Сулейман рассказал о пользе пояса WBC Franchise
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал о пользе, которую легкому весу принес пояс WBC Franchise. Его слова приводит BoxingScene:
«WBC представил новую концепцию. Проблема в том, что люди не пытаются что-то анализировать и понимать. Обозначение «франчайзинговый» дает невероятную активность в легком весе. Теперь это ведет к бою Камбосос – Хэйни, великому противостоянию. Я очень горжусь ими обоими.
Конечно, это вызывает замешательство, потому что все сопротивляются переменам. У нас были поединки Ломаченко – Лопес, Лопес – Камбосос, Хэйни – Гамбоа, Хэйни – Линарес, Райан Гарсия – Кэмпбелл. Хэйни – Диаз был потрясающим боем.
Я выберу этот путь. Отличная активность, мы видим лучший боксерский дивизион – он в легком весе».
Первым владельцем пояса WBC Franchise в легком весе был украинец Василий Ломаченко, который уступил этот титул Теофимо Лопесу.
Сейчас франчайзинговым чемпионом является Джордж Камбосос. При этом поясом чемпиона мира по версии WBC владеет Девин Хэйни.
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