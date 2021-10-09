Льюис аргументировано объяснил, почему Уайлдер может победить Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, чем Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) опасен для обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО):

Парень сейчас очень настроен на бой, может хорошенько попасть своей правой, ну и давайте не будем забывать, у него было почти 2 года, чтобы измениться. Видно, что он в великолепных кондициях сейчас, весь сечется, ни грамма жира на теле, немногословен, поэтому есть в этом всем какая-то затаившаяся опасность».