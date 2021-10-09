Льюис аргументировано объяснил, почему Уайлдер может победить Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, чем Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) опасен для обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО):
«Да, сейчас я тоже считаю, что Тайсон должен побеждать, но… все равно угроза в ринге от Уайлдера всегда будет, что угодно может произойти поэтому. Реванш – вещь непредсказуемая, в которой может быть много сложностей. И еще меня настораживает то, что я не услышал ни единого выкрика «Bomb Squad» от Уайлдера за последние пару дней, поэтому, как это вижу я, Деонтей очень серьезно настроен. Крайне сосредоточен и максимально собран, и спокоен, и вот это должно всех [фанатов Фьюри] насторожить.
Парень сейчас очень настроен на бой, может хорошенько попасть своей правой, ну и давайте не будем забывать, у него было почти 2 года, чтобы измениться. Видно, что он в великолепных кондициях сейчас, весь сечется, ни грамма жира на теле, немногословен, поэтому есть в этом всем какая-то затаившаяся опасность».
Фьюри уверяет, что этот поединок – самый важный в его карьере, но при этом продолжает всячески оскорблять Уайлдера. Впрочем, «Бронзовый бомбардировщик» также не сказать, что держит язык за зубами.
Онлайн трансляция поединка, а здесь читайте ориентировочное время начала боя.