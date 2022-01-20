Льюис раскритиковал Уайта, который хочет более 20% за бой с Фьюри

Леннокс напомнил, что в бою с Холифилдом согласился на те же 20%

Леннокс Льюис / Фото: The Guardian

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис в эфире YouTube-каналу Stamina For Sale заявил, что претендент на титул WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) неправ, когда требует выгодный гонорар за бой с действующим чемпионом Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22).



Ранее Уайту предложили поделить гонорар в процентном соотношении 20 на 80 в пользу Фьюри. Диллиану не понравилось такое распределение гонорара.

«Мы с Диллианом Уайтом – разные бойцы, поскольку за бой с Холифилдом мне предложили такие же условия, как и ему. Я согласился. Знаете почему? Потому что после победы над Холифилдом я мог забрать все. И если мне придется заплатить, чтобы туда добраться, то я заплачу и доберусь. Сколько у тебя будет шансов подраться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе?»

Напомним, ранее Льюис заявил, что побил Кличко, будучи неготовым к бою.