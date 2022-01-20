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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 123:110 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Бруклин Нетс 118:119 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвс 134:122 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 102:111 Окончен
02:30 Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс 104:92 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс 117:104 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлис 126:114 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс 102:98 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Оклахома-Сити Тандер 118:96 Окончен
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 111:116 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс 130:128 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс 131:133 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс 104:111 Окончен
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02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
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Льюис раскритиковал Уайта, который хочет более 20% за бой с Фьюри

Леннокс напомнил, что в бою с Холифилдом согласился на те же 20%
Бокс Профессиональный бокс
20 января 18:48
Льюис раскритиковал Уайта, который хочет более 20% за бой с Фьюри
Леннокс Льюис / Фото: The Guardian

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис в эфире YouTube-каналу Stamina For Sale заявил, что претендент на титул WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) неправ, когда требует выгодный гонорар за бой с действующим чемпионом Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22).

Ранее Уайту предложили поделить гонорар в процентном соотношении 20 на 80 в пользу Фьюри. Диллиану не понравилось такое распределение гонорара.

«Мы с Диллианом Уайтом – разные бойцы, поскольку за бой с Холифилдом мне предложили такие же условия, как и ему. Я согласился. Знаете почему? Потому что после победы над Холифилдом я мог забрать все. И если мне придется заплатить, чтобы туда добраться, то я заплачу и доберусь. Сколько у тебя будет шансов подраться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе?»

Напомним, ранее Льюис заявил, что побил Кличко, будучи неготовым к бою.

Карен Агабекян
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Теги

Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Леннокс Льюис

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