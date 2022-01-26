Льюис советует Джошуа не брать отступные за бой с Усиком

Леннокс уверен, что Энтони нужно вернуть пояса

Леннокс Льюис / Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис в Twitter заявил, что на месте Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отказался бы от предложенных 15 млн фунтов отступных за отказ от реванша с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) уже в следующем поединке.



«Не взял бы я эти деньги. И прежде чем вы заговорите об отступных Тайсона, просто помните, что я не возвращался после поражения. Я бы сначала вернул свои пояса. Это не совет и не критика Джошуа. Это просто то, что сделал бы я».

Напомним, ранее Джошуа опроверг информацию о том, что он готов взять отступные деньги.





