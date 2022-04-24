Джойс: «Уайт изо всех сил пытался донести правый оверхенд, но Фьюри был сосредоточен»
Льюис: «Уайт пытался сдержать джеб Фьюри, но Тайсон выбросил апперкот»
Британец прокомментировал победу «Цыганского Короля» над соотечественником
13:00
Фото: independent.co.uk
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) над Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO).
Льюиса цитирует dailymail.co.uk:
«Фьюри находится на пике своей карьеры, он лучший супертяжеловес в мире. Ничто его не остановит. Он возьмет какое-то время, отдохнет и вернется к нам. Я пойму, если Фьюри закончит карьеру, но надеюсь, что он вернется. Я сомневаюсь, что он уйдет. Думаю, Фьюри вернется на ринг. Я верю, что Фьюри захочет стать абсолютным чемпионом.
Фьюри всегда меня потрясал. Это был отличный бой для него. В конце Диллиан Уайт даже не знал, что его ждет. Это был великолепный апперкот. Я не думал, что стойка левши от Уайта как-то повлияет на Фьюри. Диллиан Уайт распрямлялся, а Фьюри двигался со стороны в сторону. Это открыло Уайта для апперкота. Он пытался сдержать джеб Тайсона. Фьюри быстро это понял и выбросил апперкот».
Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде.
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