Льюис: «Уайт пытался сдержать джеб Фьюри, но Тайсон выбросил апперкот»

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) над Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO).

Льюиса цитирует dailymail.co.uk:

Фьюри всегда меня потрясал. Это был отличный бой для него. В конце Диллиан Уайт даже не знал, что его ждет. Это был великолепный апперкот. Я не думал, что стойка левши от Уайта как-то повлияет на Фьюри. Диллиан Уайт распрямлялся, а Фьюри двигался со стороны в сторону. Это открыло Уайта для апперкота. Он пытался сдержать джеб Тайсона. Фьюри быстро это понял и выбросил апперкот».