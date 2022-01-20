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Льюис заявил, что побил Кличко, находясь в своей худшей форме

Леннокс забыл, что выиграл благодаря рассечению у украинца
Бокс Профессиональный бокс
14:39
Льюис заявил, что побил Кличко, находясь в своей худшей форме
Леннокс Льюис и Виталий Кличко / Фото: ukrinform.net

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис в интервью YouTube-каналу Stamina For Sale заявил, что победил Виталия Кличко несмотря на то, что был плохо готов.

«Единственный бой, к которому я реально не был готов – это поединок с Кличко. Дело в том, что он вытащил меня сразу после боя с Тайсоном. У нас было замечательное Рождество, при этом, мы отлично провели несколько месяцев в отпуске.

Когда я вернулся, то не должен был возвращаться боем с Кличко. Но он обошел очередь, и мы подрались. Этот парень уже готовился ко мне, но даже в своем худшем состоянии я побил его».

Напомним, летом 2003 года Льюис победил Кличко после того как рефери остановил бой из-за рассечения у Виталия. На момент остановки Кличко побеждал на судейских записках.

Карен Агабекян
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Леннокс Льюис Виталий Кличко

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