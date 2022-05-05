Альварес рассказал, когда планирует завершить карьеру
Мабуть він з'їхав зглузду. Альварес вірить у свою перемогу в можливому поєдинку з Усиком
Але мексиканець висунув одну умову
10:12
Сауль Альварес / Фото - DAZNПрезидент Matchroom Boxing, британський промоутер Едді Хірн заявив, що абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) не сумнівається в своїй перемозі над володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкому дивізіоні Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
Цитує Хірна BoxingScene.
«Якось ми спілкувалися з Саулем про настрої на перемогу, можу сказати, що він щиро вірить у свою перемогу над Олександром Усиком і при цьому він готовий побитися з ним за титул чемпіона світу в надважкій вазі».
«Тоді Альварес сказав мені: «Якщо ти зможеш організувати цей бій із деякими обмеженнями у вазі, то я поб’ю його».
«З одного боку, важко не повірити Альваресу, а з іншого, єдиний спосіб перемогти когось на кшталт Сауля чи Василя Ломаченка, це коли вони підіймаються все вище і вище, у вагову категорію, в якій їх не повинно бути».
«Можливо, Альварес саме тоді й програє, коли зустрінеться з надто великим суперником».
Раніше Альварес висловив надію, що найближчим часом йому не доведеться піти з боксу.
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