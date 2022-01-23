Магсайо отобрал чемпионский титул у Рассела-младшего

Один из судей увидел ничью, которой и близко не было

Рассел - Магсайо / Фото: SHOWTIME

В Атлантик-Сити (США) чемпион мира по версии WBC в полулегком весе Гари Расселл-младший (31-2, 18 КО) проиграл пояс филиппинцу Марку Магсайо (24-0, 16 KO).



Рассел неплохо начал поединок, постоянно опережая соперника за счет своей сумасшедшей скорости. Казалось, что этот поединок станет легкой прогулкой для Гари.

Однако, начиная с пятого раунда у американца начались проблемы с выносливостью и своими атаками. После экватора чемпион почти не попадал по сопернику, занимаясь лишь действиями в защите.

Магсайо же постоянно шел вперед и очень часто попадал в цель, что и привело к его победе решением большинства судей.

Напомним, более детально о поединке вы можете прочесть в нашей онлайн трансляции.