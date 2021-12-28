Магсайо: «Я покажу Расселу, из чего сделаны филиппинцы»

Марк Магсайо / фото - boxingscene.com

Филиппинский претендент в полулегком весе Марк Магсайо (23-0-0, 16 KO), готовящийся в конце января бросить вызов действующему чемпиону WBC, американцу Гэри Расселу (31-1-0, 18 KO), считает, что сможет заявить о себе.

Цитирует Магсайо портал boxingscene.com:

Гэри – чемпион, и на это есть свои причины, но и я неспроста стал обязательным претендентом. Я покажу, из чего сделаны филиппинцы. И я готов сразиться за честь всех, кто помог мне добраться сюда».