Рассел – о следующем сопернике: «Пакьяо разбирается в талантах»
Магсайо: «Я покажу Расселу, из чего сделаны филиппинцы»
Марк намерен заявить о себе
21:55
Марк Магсайо / фото - boxingscene.com
Филиппинский претендент в полулегком весе Марк Магсайо (23-0-0, 16 KO), готовящийся в конце января бросить вызов действующему чемпиону WBC, американцу Гэри Расселу (31-1-0, 18 KO), считает, что сможет заявить о себе.
Цитирует Магсайо портал boxingscene.com:
«Я очень благодарен за возможность выступить на Showtime и сделать это в бою за пояс WBC. Я стремился к этому не один год. И я намерен воспользоваться своим шансом.
Гэри – чемпион, и на это есть свои причины, но и я неспроста стал обязательным претендентом. Я покажу, из чего сделаны филиппинцы. И я готов сразиться за честь всех, кто помог мне добраться сюда».
Гэри Рассел высказался о своем следующем сопернике Марке Магсайо.
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