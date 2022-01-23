Магсайо отобрал чемпионский титул у Рассела-младшего
Магсайо: «Я видел, что Расселл получил травму в четвертом раунде и воспользовался этим»
Марк может дать реванш Гари
10:54
Магсайо - Расселл / Фото: SHOWTIME
Чемпион мира по версии WBC в полулегком весе филиппинец Марк Магсайо (24-0, 16 KO) прокомментировал победу над американцем Гари Расселлом-младшим (31-2, 18 КО).
«Это было моей мечтой с самого детства. Я так горжусь тем, что теперь являюсь чемпионом мира. Большое спасибо филиппинским фанатам за поддержку.
Я видел, что он получил травму в четвертом раунде и воспользовался этим, поскольку мой оппонент использовал лишь одну руку. Это был мой шанс довести дело до конца. Мой тренер говорил мне, чтобы я использовал комбинации и доводил их к цели. Он сказал, что это мой шанс стать чемпионом мира. Теперь я чемпион».
Реванш? Все зависит от моей команды и от развития ситуации. Но, я готов драться с кем угодно. Теперь я чемпион».
Напомним, ранее Рассел заявил, что выиграл у Магсайо.